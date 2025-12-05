Telese – Missione accoglienza, finanziato il progetto ‘Comunità Plurale’: in arrivo 900mila euro

Il Comune di Telese Terme è ufficialmente tra i beneficiari dei finanziamenti regionali previsti dall’Avviso pubblico “P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i Cittadini dei Paesi Terzi”, a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 e PR Campania FSE+ 2021-2027, approvati con Decreto Dirigenziale n. 32 del 21/11/2025. Il progetto telesino, “Comunità Plurale – Centro per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi”, è stato ammesso a finanziamento per un totale di € 892.953,00, così ripartiti: euro 500mila a valere sul FESR (Tipologia A); euro 392.953,00 a valere sul FSE+ (Tipologia B).

