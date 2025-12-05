San Giorgio del Sannio – Acqua e linee telefoniche, «basta disservizi»

“Meglio tardi che mai” è lo slogan utilizzato per un’azione collettiva promossa a San Giorgio del Sannio da Federconsumatori Benevento, con il contributo del Comitato a difesa della Costituzione del Mediocalore e del Comitato H20.

Un’iniziativa che si appresta a entrare nella fase operativa: Federconsumatori, attraverso una nota, ha annunciato la preparazione di una vertenza legale contro Alto Calore Servizi SpA “al fine di ottenere finalmente giustizia in merito ai diffusi e quotidiani disservizi idrici e per garantire ai cittadini il rispetto dei loro diritti, lesi per molti anni da questa gestione. La vertenza maturerà inizialmente per via inibitoria e poi risarcitoria, per fare in modo che il disservizio finisca definitivamente”.

