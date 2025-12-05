Provinciale tra Sant’Agata e Durazzano, parte la raccolta firme

“Abbiamo diritto ad avere una strada sicura”: è questa la intitolazione di una petizione con tanto di raccolta firme promossa da un gruppo di cittadini del comune di Durazzano che ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’ente competente, in questo caso la Provincia di Benevento, in merito al disagio oramai divenuto insostenibile legato alle condizioni della Strada provinciale 122. L’iniziativa, fanno sapere gli organizzatori, “è nata da un confronto virtuale e spontaneo avvenuto su un gruppo whatsapp che reca come nome “Agorà Virtuale Durazzano” e che ha visto i suoi natali questa estate con l’obiettivo di sfruttare le moderne tecnologie al fine di promuovere una democrazia partecipativa e civica”.

