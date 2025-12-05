Pontelandolfo – Viale Europa, ok alla manutenzione dei marciapiedi

La Giunta del Comune di Pontelandolfo, guidata dal Sindaco Valerio Testa, ha dato l’ok al Documento di indirizzo alla progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di viale Europa e della viabilità connessa – lato ovest. Come si legge nella delibera, è primario interesse dell’Amministrazione provvedere al ripristino e alla sistemazione di diversi tratti di marciapiedi comunali lungo Viale Europa e di alcuni tratti stradali confluenti sullo stesso viale.

Le opere verranno realizzate con i proventi derivanti dalla convenzione eolica per circa 80 mila euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia