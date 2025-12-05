La Strega vola sulle fasce

Contro la Salernitana è arrivato il quarto gol in campionato di Edoardo Pierozzi. Il primo da ‘spacca-partite’, considerando le altre firme giunte a gare già indirizzate: con la Casertana l’esultanza del definitivo 2-1, con Trapani e Potenza invece il 2-0 giallorosso poi decisivo ai fini del match. Una risorsa chiave per Auteri prima e Floro Flores poi, inamovibile sulla fascia destra: 15 partite su 16 da titolare con una media di 80’ a partita giocati. Numeri da certezza assoluta per una squadra che dipende anche dalle corsie esterne: con l’arrivo del tecnico napoletano sono giunte buone notizie anche per le fasce del Benevento, dalla gioia di Ricci – in gol contro il Monopoli e ormai pienamente recuperato per il progetto Strega – al recupero di Simonetti, tornato finalmente tra le rotazioni dello spogliatoio.

