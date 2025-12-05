Ipotesi Mastella in Regione: Palazzo Mosti a De Pierro

Clemente Mastella a palazzo Santa Lucia e Francesco De Pierro a palazzo Mosti? E’ questo il quadro che potrebbe delinearsi se il neo governatore della Regione Campania Roberto Fico dovesse recepire la provocatoria offerta del sindaco di Benevento che, come noto, preso atto della idiosincrasia del presidente a nominare nell’esecutivo gli eletti, ha proposto una subordinata: non condivido la decisione di Fico di escludere chi si è candidato, peraltro con successo, trattasi di “una bizzarria istituzionale”, allora metto sul tavolo il mio nome e la mia storia.

Proposta suffragata dalle ipotesi ricorrenti che danno possibili assessori l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio ed il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio. A questo punto, ha detto Mastella, in Giunta rappresento io personalmente Noi di centro, tenuto conto che ne sono il capo e che, peraltro, sono stato pure ministro. Solo una provocazione? Si vedrà.

