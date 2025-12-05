Incidenti stradali, numeri in calo

Nel 2024 in Italia si sono registrati complessivamente 317.365 incidenti stradali, per un totale di oltre 207.000 autovetture coinvolte, in crescita del +3,6% rispetto al 2023.

In questo scenario, la Campania, con 13.190 auto coinvolte in incidenti stradali nel 2024, è nona in classifica, un dato in aumento del +6,2% rispetto all’anno precedente e al di sopra della media nazionale. È quanto emerge da un’analisi Carfax, azienda specializzata nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su dati Aci Istat.

