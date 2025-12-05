Digitalizzazione, Benevento in ritardo

Sono stati diffusi i dati del report ICity Rank 2025, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo realizzata da Forum Pa, iniziativa dedicata all’innovazione urbana. La valutazione dei Comuni è articolata in tre indici basati su 34 indicatori, costruiti su circa 200 variabili

Benevento risulta tra le città ai livelli inferiori alla media nazionale, con punteggi fino a 50.

Hanno un medio-basso livello digitale (città “ancora ibride” “tra digitale e analogico) Agrigento, Avellino, Benevento, Campobasso, Carbonia, Caserta, Chieti, Nuoro, Potenza, Rieti, Salerno, Trapani, Vibo Valentia e Viterbo. In coda, con il più basso livello di digitalizzazione (c“in avvio”), Crotone e Isernia.

