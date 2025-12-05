Depuratore, arriva il via libera definitivo: ora l’appalto

E’ arrivata ieri l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo depuratore di Benevento.
A perfezionare l’atto programmazione esecutiva Fabio Fatuzzo, commissario unico alla Depurazione e al riuso delle acque reflue, ed Errico Stravato, amministratore delegato di Sogesid, la società di ingegneria ambientale dello Stato.
L’intervento, del valore complessivo di 47 milioni di euro, è stato affidato dal commissario Fatuzzo a Sogesid, che ne curerà l’intero iter con il metodo “chiavi in mano”, dall’affidamento alla consegna dei lavori.
