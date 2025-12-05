Benevento, tante opzioni per Cava: dubbio modulo

La testa è affollata di pensieri, anche se man mano che ci si avvicina alla prossima sfida, i dubbi per Antonio Floro Flores diminuiscono. Dopo aver spazzato via la Salernitana, ora il suo Benevento deve necessariamente provare a sbloccarsi anche in trasferta, magari già a partire da domenica a Cava, dove i giallorossi sono chiamati a superare un altro esame severo. Il tecnico napoletano ragiona sulle scelte, sta studiando insieme al suo staff le caratteristiche della formazione guidata da Prosperi e anche in base a queste deciderà come schierare la Strega al ‘Simonetta Lamberti’. Il derby di lunedì ha dato a Floro Flores la conferma che questa squadra è in grado di interpretare qualsiasi modulo, ma non è affatto scontato che per la sfida contro la Cavese possano essere confermati sia uomini che assetto visti lunedì sera al ‘Vigorito’.

