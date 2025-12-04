San Bartolomeo in Galdo – Parcheggi, la Giunta conferma le tariffe

La Giunta del Comune di San Bartolomeo in Galdo ha approvato le tariffe per i parcheggi a pagamento per l’anno 2026.

Una statuizione necessaria prima dell’approvazione del bilancio di previsione, alla quantificazione delle entrate il cui ammontare dipende da deliberazioni dell’Amministrazione. La prima deliberazione sulle tariffe da applicare ai parcheggi nelle aree individuate risale all’anno 2022 e riguardava le tariffe per l’anno successivo. Tariffe che la Giunta aveva confermato anche per l’anno 2024 e integrate per l’anno 2025.

