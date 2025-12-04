Ospedale, carenza infermieri: ancora prestazioni aggiuntive

Per tamponare le falle del personale infermieristico resta alto il ricorso a prestazioni aggiuntive.

L’azienda ospedaliera ‘San Pio’ ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di personale disposto a svolgere prestazioni aggiuntive per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari dipendenti.

Il periodo da coprire è il mese di dicembre, da ‘tradizione’ negli anni particolarmente complesso e difficile per l’interfacciarsi di fattori non favorevoli: posta la cronica carenza numerica di personale soprattutto medico e del comparto sanitario (vale a dire infermieri e tecnici sanitari cui si rivolge specificatamente l’atto), ci sono i piani ferie, e naturalmente l’impatto dell’impennata virus influenzali respiratori.

