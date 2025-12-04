Il Presepe nel Presepe, a Morcone le telecamere Rai

Morcone al centro per il suo borgo e la sua manifestazione del presepe vivente.

Infatti, nella mattinata del 6 dicembre 2025 sarà presente a Morcone una troupe della Rai per l’effettuazione delle riprese televisive dedicate al territorio comunale e al “Presepe Vivente”.

Un’occasione unica per il Comune e per la splendida manifestazione che ogni anno si ripete con sempre maggiore successo.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione il Presepe nel Presepe insieme con il Comune, è un appuntamento caratteristico che prevede la visita agli ambienti ricreati nel centro storico, dove si incontrano luci fioche, le strade nella penombra, la gente comune nei poveri costumi dell’epoca. Un’atmosfera in grado di far rivivere la Betlemme di Maria e di Giuseppe.

