Ferì due giovani a colpi di fucile, 53enne resta in carcere

Resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Napoli così ha deciso in capo al 53enne di Dugenta che, lo scorso 8 novembre, era stato tratto in arresto in carcere dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, dietro all’ipotesi accusatoria di tentato omicidio e di porto abusivo di arma. Fattispecie che sarebbe stata portata a danno di due giovani concittadini.

