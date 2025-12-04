Dimensionamento, proposti nuovi indirizzi nel Sannio

Riunione ieri del Tavolo dimensionamento alla Rocca dei Rettori.

Un’assise istituzionale e tecnica per la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027, previsto dalle Linee guida della Regione Campania, e composto dal personale dirigente della Regione, dell’Ufficio scolastico provinciale, delle organizzazioni sindacali di categoria, dei dirigenti della Provincia.

La riunione, con la guida del presidente Nino Lombardi, si è svolta nella sala consiliare della Rocca.

