Castelpoto – L’appello: “Il castello va recuperato”

È un monito carico di amore per il proprio paese quello del professore Crescenzo Muccio, cittadino di Castelpoto rivolge alla sua comunità e alle istituzioni che la rappresentano: tutelare e valorizzare il principale patrimonio storico del borgo: il castello, oggi abbandonato all’incuria.

“Il castello – scrive il cittadino nella segnalazione – oltre ad aver dato il nome al paese, rappresenta la nostra carta d’identità, il nostro antico passato, la nostra memoria storica da lasciare in eredità ai nostri ragazzi”.

