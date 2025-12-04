Campione d’inverno, parte il rush finale per Benevento, Catania e Salernitana

La strada è tracciata. Il Benevento ora non vuole più deragliare dal binario che porta i tre punti e mette nel mirino l’en plein nelle partite che restano da giocare fino alla fine del girone d’andata (e dell’anno solare). Sarebbe un bel regalo di Natale in anticipo, in un momento in cui la corsa per diventare campioni d’inverno si è accesa, con qualcuno che ha finito per perdere terreno strada facendo.

L’ultima giornata, in tal senso, ha permesso di fare selezione, perché ad esempio il Cosenza si è allontanato troppo dalla vetta, al punto tale da essere considerato fuori dai giochi nella lotta a chi vuole arrivare al giro di boa davanti a tutti, visto il ritardo di cinque punti dal primo posto. Restano dunque Salernitana, Benevento e Catania che si contenderanno presumibilmente il titolo fino all’ultima giornata d’andata. Un traguardo volante, sicuramente simbolico (e la Strega ne sa qualcosa, alla luce di quanto si è verificato nella passata stagione), ma comunque significativo.

