Calvi – Nuove assunzioni, pronti due bandi

Due avvisi pubblicati per reclutare altrettanti dipendenti, e un passo avanti per un terzo rinforzo. Continua in questo modo il percorso scelto dal Comune di Calvi per allargare il perimetro del personale.
In due casi si passa per una procedura di mobilità volontaria, a cominciare dal bando per reclutare un istruttore da destinare al settore economico-finanziario, un posto a tempo indeterminato ma part-time (al 50 per cento).
