Trovato in possesso di droga, un 17enne di San Giorgio del Sannio finisce nei guai

Nel quadro dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti disposti dalla Compagnia Carabinieri di Benevento, militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, con il supporto degli agenti della Polizia Locale, hanno ottenuto un consistente riscontro operativo che ha portato all’arresto di un minorenne, un diciassettenne residente nel centro dell’hinterland. Il giovane è finito nel mirino operativo dei militari mentre era intento a passeggiare nel centro con un fare apparso sospetto. Scattati i controlli con perquisizione personale che ha portato a scoprire che il ragazzo era in possesso di otto grammi di hashish occultati negli slip e di un bilancino elettronico di precisione.

