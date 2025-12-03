Treno ‘sbaglia’ strada, disagi per i viaggiatori diretti a Benevento

Ai ritardi, in un certo senso, si era quasi abituati ma ad un mancato scambio di binari, questo no. Il tutto è accaduto ieri ai viaggiatori su un convoglio ferroviario Italo Treno. Sembrava tutto filasse via liscio, ma ad un certo punto ecco giungere tra i vagoni un’operatrice che, anche un po’ imbarazzata, ha provato a spiegare il disguido. “Non c’è stata deviazione con scambio verso Caserta, il convoglio non ha più percorso il tracciato originario; dobbiamo per forza andare verso Napoli Centrale e lì, dopo aver chiesto autorizzazione, potrete scendere dal convoglio e proseguire con altri mezzi, oppure si dovrà attendere l’assenso alla nostra richiesta e procedere verso il tragitto iniziale”. A questo punto l’inquietudine mista a rabbia e delusione dei passeggeri che hanno preteso qualche delucidazione in più.

