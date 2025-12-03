Strega in versione ultra: Floro Flores rischia e stravince il derby

Un cambio di rotta netto, evidente, che segna una rottura col passato. Un azzardo notevole nella partita più importante della sua gestione e della prima metà di stagione giallorossa: vincere per rimettersi in corsa con prepotenza o perdere terreno dalle prime, nella solita eterna rimonta. Antonio Floro Flores ha scelto il rischio e ha vinto la sua battaglia: il 4-2-3-1 spregiudicato visto contro la Salernitana segna un nuovo passo per il suo Benevento, con addosso un vestito diverso rispetto alle prime due gare guidate del tecnico napoletano, contro Monopoli e Cosenza.

