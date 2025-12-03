Società fallite, sei persone rinviate a giudizio

Sei persone rinviate a giudizio. Più una settima per la quale la posizione è stata stralciata avendo optato la medesima per il percorso del rito abbreviato. Sono queste le decisioni che sono state assunte dal giudice della udienza preliminare, dottore Salvatore Perrotta, in relazione alla posizione di sette soggetti che furono chiamati in causa, nell’anno 2021, da una inchiesta della Guardia di Finanza di Benevento coordinata dal Pubblico Ministero Giulio Barbato.

