Potatura alberi, cinque consiglieri di maggioranza scrivono a Mastella: assessore Rosa irritato

Maggioranza agitata sulla potatura degli alberi. Cinque consiglieri comunali, tutti dei gruppi sostenitori del sindaco, si sono rivolti direttamente a Mastella per reclamare interventi sulle essenze poste al viale Principe di Napoli.

Promotore dell’iniziativa Antonio Picariello, ma la missiva recapitata al capo del governo cittadino porta le firme pure di Alboino Greco, Giovanni Zanone, Rosario Guerra ed Enzo Lauro.

Ovviamente, l‘assessore all’ambiente Alessandro Rosa non ha gradito ed ha risposto piccato. “La potatura non è un intervento a chiamata”, ha scritto. Precisando che la programmazione dei lavori è stata definita da tempo e prevede la suddivisione della città in tre macro-aree: Rione Ferrovia; Rione Libertà con il Centro Storico; la zona alta, con interventi specifici nei rioni Capodimonte e Pacevecchia, oltre alle operazioni negli istituti scolastici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia