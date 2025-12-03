Perifano: “Niente campo largo a Palazzo Mosti, gli elettori meritano rispetto”

Sino al 2027 di campo largo non se ne parla. Luigi Perifano, ovviamente, fa riferimento al quadro delle alleanze al Comune di Benevento, in piena sintonia con i colleghi consiglieri del Pd e Avs, oltre che con i vertici del Partito democratico. A Palazzo Mosti, il candidato sindaco è riapprodato, come noto, in antitesi a Mastella che, al ballottaggio, lo sopravanzò per 1.500 voti. Dopo aver lasciato anni fa il Pd, non ha militato in altre formazioni prima che, alla vigilia delle regionali, decidesse di riannodare i fili con il partito della sua gioventù, il Psi, partito che lo vede oggi responsabile nazionale del dipartimento Giustizia. In consiglio, siede con “Città aperta”, la lista civica che, con Angelo Miceli, conta due consiglieri. Di Alternativa per Benevento, la coalizione che ingloba quasi tutta l’opposizione, Perifano è il portavoce, ovviamente non intende discostarsi dal mandato ricevuto dagli elettori: “I processi politici non si impongono per decreto”, afferma riferendosi alla richiesta di Mastella di importare lo schieramento oggi esistente in Regione.

