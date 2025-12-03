Lavori Alta velocità, modifiche alla circolazione sulla Telesina

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli – Bari, completati i lavori della galleria “Tuoro Sant’Antuono” nel tratto sottostante la SS 372 “Telesina”, prevista nel lotto funzionale Telese-Vitulano – in capo al Consorzio Telese Scarl, che opera per conto di RFI.
In conseguenza di ciò, a partire da oggi (mercoledì 3 dicembre) tra il km 43,700 ed il km 44,070 si procederà all’interdizione della circolazione lungo la bretella provvisoria di bypass, realizzata ad hoc da RFI in parallelo alla tratta stradale, ed al ripristino della transitabilità sul tracciato principale della statale, in configurazione provvisoria di cantiere. Fino al prossimo 23 dicembre, si procederà altresì alla chiusura della banchina in direzione Benevento, con limite di velocità di 30 km/h al fine di consentire il completamento delle lavorazioni necessarie per la completa riattivazione della sede principale.