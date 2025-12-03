Il coraggio per tenere in corsa il Benevento

All’odore della paura, Antonio Floro Flores ha preferito l’inebriante profumo dell’azzardo, del rischio non calcolabile, chiamiamola pure follia o forse sarebbe meglio definirlo coraggio. Che poi è ciò che ha permesso al Benevento di prendersi il derby con la Salernitana e di raccogliere una vittoria dalle proporzioni talmente ampie da non poter non avere conseguenze, sia per i potenziali effetti benefici sulla formazione giallorossa che, al tempo stesso, per le possibili ripercussioni negative su una delle principali concorrenti alla promozione diretta.

Il coraggio di osare nella partita più delicata dell’anno – o almeno di questa prima parte di stagione – è fattore che non caratterizza il patrimonio genetico di tanti. Floro Flores invece non ci ha pensato due volte e ha optato per un undici iniziale sbarazzino, audace, per certi versi spregiudicato, con quattro attaccanti in campo dal primo minuto e due terzini più votati alla proposta che alla rincorsa.

