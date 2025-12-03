Aziende ‘apri e chiudi’, la Finanza scopre sette truffe

Da inizio 2025 i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno eseguito 17 controlli in materia di attribuzione di nuove partite Iva e scoperto sette attività inesistenti. Nel mirino il fenomeno “apri e chiudi” delle partite IVA: l’avviamento di attività commerciali e la cessazione dopo pochi mesi con la conseguenza di sottrarsi ai debiti nei confronti dei fornitori e del Fisco. Molto spesso i rappresentanti legali delle società non adempiono al pagamento delle imposte rendendosi irreperibili. Al fine di scongiurare tale fenomeno, sono state effettuate attività ispettive nei confronti di attività commerciali volte a riscontrare l’effettivo esercizio dell’impresa e individuare elementi di rischio connessi all’attribuzione del numero di partita IVA.

