Autovelox non censiti, la mappa nel Sannio

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso il 28 novembre l’elenco dei dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale. Si tratta del primo censimento ufficiale degli autovelox — apparecchi fissi, mobili e sistemi di velocità media — in cui i Comuni sono stati obbligati a inserire, attraverso una piattaforma telematica dedicata, i dati tecnici di ciascun dispositivo: marca, modello, versione, numero di serie ove presente, estremi del decreto di approvazione o omologazione, posizione chilometrica e direzione di marcia.

Nel Sannio, la mappa degli autovelox lungo la SS372 Telesina — da Caianello in direzione Benevento — segnala i dispositivi attivi a Puglianello (km 35+050, bidirezionale), Castelvenere (km 40+300), Solopaca (km 43+470), Paupisi (anch’esso bidirezionale) e Torrecuso (km 54+200). Fuori dalla Telesina, resta confermato il dispositivo di Ceppaloni sulla SS7 Appia, mentre sulla SS87 Sannitica, a Fragneto Monforte, è operativo un sistema per la misurazione della velocità media. Nel comune di Morcone risulta attivo un Velomatic 512, approvato nel 2010 e tuttora comunicato come in uso. Sulla Fondovalle Isclero, infine, Amorosi, Dugenta e Melizzano impiegano apparecchi della stessa tipologia: il T-Exspeed della Kria, modello approvato nel 2023.

