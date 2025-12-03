Auto si ribalta, ferita una persona

Veicolo fuori strada in una viabilità in contrada Cancelleria, sul tracciato tra Benevento e Apice, caratterizzata da curve e tornanti con rilievo altimetrico insidioso: il contesto dell’incidente autonomo che ieri pomeriggio ha visto ferito il guidatore del veicolo, poi ribaltatosi. Sul posto intervento tempestivo di soccorritori e forze dell’ordine, e dei Vigili del Fuoco, tutti prontamente entrati in azione per le rispettive competenze.

