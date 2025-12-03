Apice – Posteggi mercato e gazebo, via ai pagamenti

Dopo la Tari, tocca al Canone patrimoniale unico.

La settimana scorsa abbiamo parlato delle cartelle in arrivo per numerosi contribuenti di Apice, che non hanno pagato, o lo hanno fatto solo in parte, la tassa rifiuti per il 2020. L’incrocio delle banche dati è stato utile a individuare 480 posizioni irregolari, e definire in questo modo una somma da portare in cassa di 124mila euro. Ora, il settore Tributi del Comune ha approvato una nuova lista di carico, legato alla tassa che raggruppa la Tosap (occupazione del suolo pubblico) e l’imposta sulle affissioni, in questo caso per l’anno in corso.

