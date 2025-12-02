Tumminello si gode doppietta e successo «Gol dal sapore speciale»

Una notte da sogno che può dare la svolta alla stagione giallorossa.

Derby da incorniciare per il Benevento che rifila una manita in pieno volto alla Salernitana, crollata tra le sue fragilità. Le sfuriate dell’approccio non hanno regalato continuità alla squadra di Raffaele, tramortita dalla doppietta di Tumminello e dalla vivacità di Lamesta, incontenibile al “Vigorito”.

Una prestazione da urlo per la Strega di Floro Flores che riscrive completamente le dinamiche da vetta in Serie C. Trascinata dal suo centravanti di riserva, quel Marco Tumminello alla prima da titolare in campionato, miglior attore protagonista con una splendida doppietta: “Questi due gol hanno un sapore diverso rispetto al gol di Foggia – ha confidato a fine partita – perché arrivano dopo una vittoria in uno scontro diretto importante. C’era tanta voglia di rivalsa stasera, sin dal primo giorno di allenamento dopo la gara di Cosenza: non ci siamo abbattuti e stasera l’abbiamo dimostrato. Per noi oggi è un punto di partenza: ora portiamo questa voglia a Cava perché siamo una squadra importante, forte e l’abbiamo dimostrato”.

