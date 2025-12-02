Strage di Paupisi, una cena solidale per sostenere Antonia e Mario Ocone

A Paupisi la solidarietà torna protagonista con un appuntamento che unisce gusto, comunità e altruismo. L’associazione “Il Sogno”, in collaborazione con il Comune di Paupisi e la Pro Loco locale, ha organizzato una cena di beneficenza che si terrà sabato 20 dicembre alle 20, presso l’ex edificio scolastico della frazione San Pietro. L’iniziativa nasce dal desiderio di offrire un supporto concreto e affettuoso ad Antonia e Mario Ocone, che la comunità ha deciso di sostenere attraverso un gesto semplice ma significativo: condividere un pasto.

