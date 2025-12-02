San Giorgio del Sannio – Polizia municipale, sì al concorso per assumere un agente

Continua il percorso di puntellamento della Polizia municipale di San Giorgio del Sannio.
Il comando deve fare i conti con numeri al lumicino – oggi sono cinque gli agenti in servizio – e in questa ottica il Comune ha pubblicato un bando per assumere un nuovo dipendente, di categoria C, seppure a tempo determinato, da destinare al settore Vigilanza.
Per assicurare il rinforzo si passerà per un concorso pubblico per esami, che darà diritto a un posto a tempo pieno, per due anni.
Tra i requisiti generali c’è l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato; mentre per quanto attiene ai titoli di studio, i candidati devono aver conseguito il diploma di maturità. E ancora, servirà il possesso della patente di guida A e B, la disponibilità al porto e all’utilizzo dell’arma.

