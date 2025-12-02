Qualità della vita, Benevento 76esimo in Italia e primo in Campania

Benevento e il Sannio stabile. Non è un indicatore che indica la temperatura, bassa in questo periodo, bensì l’esito del report de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita. La provincia sannita si attesta dunque al 76esimo posto, così come per lo scorso anno. Avellino perde 4 posizioni e si attesta al 77esimo posto, 90esimo il salernitano che recupera due posizioni. Alla posizione 101 Caserta mentre Napoli e provincia chiude con la 104esima posizione.

Sono questi, in sintesi, i dati per la Campania del report de Il Sole 24 Ore che vede il Sannio primeggiare in Campania.

