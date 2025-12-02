Manca l’acqua, oggi le scuole restano chiuse a Buonalbergo

Ancora problemi a Buonalbergo legati all’erogazione idrica.

Dopo la torbidità riscontrata negli scorsi giorni, che aveva fatto emanare un provvedimento da parte del Sindaco per limitare l’uso dell’acqua ai soli fini igienico-sanitari, e la chiusura dell’erogazioni effettuata da Alto Calore per lavori, un’ulteriore chiusura è stata programmata per la giornata di oggi.

L’Alto Calore Servizi ha, infatti, inviato una nota al Comune con la quale ha comunicato che, al fine di effettuare dei lavori di manutenzione della rete idrica, verrà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di martedì 02 dicembre 2025.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia