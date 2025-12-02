Le pagelle del Benevento – Notte da sogno per Tumminello, Lamesta incontenibile

Vannucchi 6,5: Pronti via e il colpo di testa di Ferrari lo sorprende ma si stampa sulla traversa. Graziato anche da Capomaggio, cerca il miracolo sulla linea ma non riesce ad evitare il pari. Un brivido su Ferrari e più nulla: sicuro in uscita, attento tra i pali
Pierozzi 7: Brucia tutta la linea granata per azzannare il pallone del vantaggio: puntualissimo nel momento più importante del match, che indirizza la partita. E sulla fascia è incontenibile (73’ Romano 6: Respiro in corsia per la gestione del finale)
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia