I consiglieri Pd ribadiscono: «Mastella comanda nel suo movimento, restiamo alternativi»

Campo largo o campo stretto? La linea politica la decide il Pd ed i suoi organi, non certo chi del partito non è o con una semplice trasposizione di alleanze. In poche parole, se lo schieramento dovrà essere ampliato pure a Mastella lo diranno coloro che parteciperanno al congresso provinciale che si terrà tra qualche mese, gli iscritti del 2024. In effetti, pure la linea seguita finora non è stata dettata dai singoli, non è esclusivamente quella di Umberto Del Basso De Caro, leader del partito sannita, o del segretario provinciale Giovanni Cacciano, bensì è stata sancita dall’assemblea provinciale nel corso di una riunione svoltasi alla Rocca dei rettori nel luglio del 2024. Ora, Mastella è tornato alla carica, vorrebbe lo tesso schema vigente in Regione, ma il Pd gli ha già fatto notare che lui nel centrosinistra di quell’ente c’è dal 2020. Per la verità, pure nell’alleanza che consentì a Gaetano Manfredi di assurgere alla carica di sindaco di Napoli, assieme al Pd ed ai 5 Stelle figuravano i mastelliani con la lista “Noi campani per la città”, eleggendo 2 consiglieri. Era il 2021 e in questi anni nulla è mutato sul piano locale. Ora, però, a parere di Mastella, le cose dovrebbero cambiare. Ma, l’idea non sembra trovare terreno fertile all’interno del Pd sannita, pur se l’ultima parola, come detto, spetta all’assise provinciale. Intanto, prendono posizione i cinque consiglieri comunali della città.

