Fondi Pac non dovuti, sanzionata azienda agricola sannita

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento nell’ambito del piano di collaborazione con l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) hanno effettuato un controllo amministrativo, sui fondi dell’Unione Europea nell’ambito della Pac (Politica Agricola Comune) al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, connessi alle misure di finanziamento nell’agricoltura.

Eseguito controllo amministrativo nei confronti di una ditta individuale sita nella provincia di Benevento, esercente l’attività di “allevamento di bovini e bufalini e produzione di latte crudo”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia