Al ‘Vigorito’ è un’altra storia. Al ‘Vigorito’ non c’è storia e non si passa. Ne fa le spese anche la Salernitana che pure si era presentata come una delle principali contendenti alla promozione diretta, ma il Benevento ne ha spazzato via sogni e ambizioni rifilandole un pokerissimo che difficilmente verrà dimenticato. Finisce 5-1 per la formazione giallorossa che si prende il derby che vale il sorpasso e che gli permette di restare nei paraggi del primo posto, ora occupato solo dal Catania. Una prova maiuscola, di gran significato, che lava i lividi, gonfia i muscoli, dissolve gli spettri degli ultimi tempi e dà un colpo alla classifica e uno all’autostima.

