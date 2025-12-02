Città Caudina ospita il primo museo al mondo di arte contemporanea dedicato ai diritti umani

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso il Municipio del Comune di Airola, la conferenza stampa di presentazione di “Città Caudina – La città per i diritti umani”. L’evento, in collaborazione con CieAcrivity e Alapi | Comitato Italiano IAA/Alap Unesco Official Partner, e con il patrocinio di Roberto Ronca e Debora Salardi, segna un traguardo storico: la nascita del primo museo di arte contemporanea al mondo interamente dedicato ai diritti umani. Questo ambizioso progetto prende vita grazie all’eredità di Human Rights?, l’evento internazionale d’arte contemporanea sui diritti umani più longevo al mondo, curato da Roberto Ronca. Dal 2009, Human Rights? ha coinvolto artisti da ogni angolo del pianeta, creando un dialogo visivo profondo e potente sul significato attuale dei diritti umani.

