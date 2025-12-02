Cerreto Sannita – Società operaia, insediato il nuovo direttivo

Una cerimonia emozionante ha inaugurato l’insediamento del nuovo consiglio direttivo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita. Domenica 30 novembre, nello storico salone di via Felice Cavallotti gremito di soci e di cittadini, è avvenuto il passaggio di consegne tra il presidente uscente Adam Biondi e Patrizia Frangiosa, diventata il 41esimo presidente nei 144 anni di storia del sodalizio, nonché prima donna a ricoprire questo ruolo.

