Benevento, Floro Flores: “Risposta da squadra vera”

Un derby così probabilmente nemmeno nei sogni più belli Antonio Floro Flores avrebbe potuto viverlo. Invece, è tutto vero: il suo Benevento rifila cinque gol alla Salernitana e sceglie il modo migliore per rialzare la testa dopo il passo falso con il Cosenza, riprendendosi di forza il secondo posto in classifica. Il tecnico giallorosso non può che essere soddisfatto del risultato, ma soprattutto della prestazione offerta dai suoi ragazzi: “Per una vittoria così ampia sarei stato disposto a lasciare lo stipendio di un anno (ride, ndr). Speravo in un successo, ovviamente, ma volevo la prestazione e ancora di più una reazione dopo la sconfitta della scorsa settimana. Ho parlato tanto con i ragazzi, devo dire che sono stati encomiabili. Io ho cercato di mantenere e trasmettere calma fino al fischio d’inizio, poi mi sono lasciato travolgere dal clima partita: sono veramente felice”.

