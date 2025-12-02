Benevento, Della Morte: “Ora cambio trend in trasferta”

Una serata bellissima che colora di giallorosso il derby di Serie C. Successo sontuoso per il Benevento, indirizzato dalla firma di Pierozzi e chiuso da Lamesta, ciliegina sulla torta di una notte da incorniciare, tra le gioie di Tumminello e la prestazione luminosa di tutta la squadra. Tra cui i lampi di Matteo Della Morte, imprevedibile nel vortice giallorosso: “Siamo consapevoli della nostra forza e di cosa possiamo fare – le parole dell’attaccante nel postpartita –, soprattutto quando affrontiamo le partite come oggi. Il successo è più che meritato e rappresenta un bel segnale che abbiamo dato a tutti. L’approccio? In settimana avevamo provato qualcosa di diverso, lavorando su più moduli. Sono contento per come è andata”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia