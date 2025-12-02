Attivazione 4 posti di riabilitazione al ‘Sant’Alfonso’, il Movimento resta vigile

“Senza le basi non ci possono essere le altezze”: sono le parole che vengono dal Movimento civico per l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti nell’invitare all’antiproclamismo e alla concretezza. Lo spunto per il nuovo intervento di Oropallo, Iannotta e colleghi di Movimento viene dalle parole dell’ex Governatore regionale Vincenzo De Luca. “A Sant’Agata de’ Goti attiveremo, dal 1 Dicembre, i primi quattro posti per la riabilitazione”.

Queste le dichiarazioni rilasciate a margine di una recente intervista “in cui – osservano gli attivisti – ha fatto cenno anche all’attivazione del polo oncologico e della piattaforma per l’elisoccorso presso il nostro ospedale”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia