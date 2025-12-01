Una donna di Arpaia è stata condannata a 5 anni e 6 mesi di reclusione nel contesto di più ampio procedimento penale – avente ad oggetto i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga – a carico del clan dei Piscitelli, alias i “Cervinari”.

Si tratta, per la precisione, di Annunziata Floriano, 35 anni, difesa dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino. In tal senso la pronuncia venuta dal Magistrato del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha sancito una pena più che dimezzata rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero della Divisione distrettuale antimafia di Napoli che aveva richiesto, invece, in capo alla medesima, ben 12 anni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia