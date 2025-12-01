Panico ieri mattina poco dopo le 9 in via Vitelli, dove è andato a fuoco un appartamento – fortunatamente in quel momento senza nessuno all’interno – al primo piano di un caseggiato. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e impedito che il rogo potesse propagarsi. Scattate anche le indagini per individuare la natura dell’incendio che potrebbe essere divampato a causa di un corto circuito, partito dalle luci dell’albero di Natale o da una stufa elettrica, per poi estendersi all’arredamento. Ma le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, nemmeno quella di un’azione dolosa.

