Antonella Pepe? Non pervenuta. La direzione provinciale del Partito democratico ha deciso di rinviare la riflessione sui risultati delle regionali, tutt’altro che esaltanti nel Sannio, ma i vertici, il segretario Giovanni Cacciano e a presidente Rosa Razzano, non intendono far passare sotto silenzio l’attacco portato dalla componente della direzione nazionale.

Responsabilmente, ammettono la sconfitta ma chiedono alla Pepe quale sia stato il suo contributo perché non si verificasse.

“Nella mattina di ieri sono state rese pubbliche le dichiarazioni di Antonella Pepe, componente della direzione nazionale del PD, che chiama direttamente in causa i dirigenti provinciali sanniti imputando loro la totale responsabilità per l’esito negativo della recente tornata elettorale regionale. Tali affermazioni risultano parziali e, in alcuni passaggi, forzatamente ingiustificate”, ritengono Cacciano e Razzano. Che considerano opportuno fornire una ricostruzione più completa e aderente ai fatti, senza negare la sconfitta di cui discuteremo tutti approfonditamente nei prossimi giorni.

