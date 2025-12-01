Sorpasso, allungo o equilibri intatti? Il derby tra Benevento e Salernitana servirà innanzitutto a dare contorni più chiari alla classifica – in particolare per capire se quella del Catania sia fuga vera o meno, mentre il Cosenza a Foggia perde partita e occasione per un altro balzo avanti -, ma andando oltre i possibili effetti sulle posizioni in graduatoria, al tempo stesso rappresenta per la Strega l’occasione per guadagnare un’indispensabile botta di salute, dopo l’ennesimo passo falso in trasferta. Una sconfitta che ha complicato i piani di Floro Flores e dei suoi uomini, chiamati ora ad affrontare questo scontro ad alta quota senza avere troppe alternative: serve una vittoria per rimanere nel giro che conta e continuare a sgomitare tra le prime della classe, perché in caso contrario inizierebbe a farsi consistente il ritardo da quella vetta che a fine stagione garantirà la promozione diretta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia