Analisi Tecnocasa sui canoni fitto per case studenti nelle città universitarie italiane, con costi insostenibili soprattutto nelle università delle aree metropolitane, quelle di più lunga tradizione e di appeal consolidato, eppure con costi esosi e sempre più onerosi e difficili da sostenere.

Nel report emerge un fattore convenienza, per poli pubblici universitari pure in crescita nei rispettivi ranking, per città universitarie di provincia, peraltro caratterizzate da condizioni positive per didattica, rapporto docenti e studenti, possibilità di più semplice accesso a programmi d’internazionalizzazione, che appaiono scelta fin qui trascurata eppure allettante.

Le città universitarie più economiche, sostanzialmente alla pari e con minime variazioni, sono proprio la nostra Benevento, con il polo pubblico Unisannio e il polo privato on line Unifortunato; Rende in Calabria, con l’Ateneo della Calabria; Cassino con il locale polo accademico.

