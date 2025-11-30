Sant’Agata de’ Goti – Piccoli assicura: “Porteremo avanti il programma amministrativo”

“Siamo orgogliosi di aver avuto come Sindaco il dottore Riccio e di aver potuto condividere con lui la politica di risanamento economico-finanziario dell’ente portata a termine con successo. Grazie a Riccio, il rigore che ha contraddistinto l’Amministrazione in questo quinquennio ha reso possibile raggiungere obiettivi insperati, e questo stesso rigore continuerà ad essere perseguito dalla nostra maggioranza”. Sono le parole del Capogruppo di maggioranza di Sant’Agata de’ Goti, Nunzia Meccariello, all’indomani della formalizzata Decadenza dell’ormai ex Primo Cittadino Riccio.

